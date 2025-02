Grêmio faz oferta a zagueiro colombiano na reta final da janela

A janela de transferências está na reta final e se encerra na próxima sexta-feira de Carnaval (28). Sendo assim, o Grêmio ainda busca reforços, sobretudo para o sistema defensivo, e fez uma oferta por Johan Romaña, zagueiro colombiano do San Lorenzo, da Argentina. A informação é do jornalista Diego Torbes.

O jogador, de 26 anos, está avaliado em US$ 8 milhões (R$ 48,2 milhões na cotação atual). No entanto, esse valor está bem acima do que o Imortal ofereceu. Além disso, o atleta deseja permanecer no San Lorenzo até a metade do ano e já teve sondagens de clubes do futebol europeu.