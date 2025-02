Galatasaray acusa José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, de racismo

O técnico José Mourinho está no olho do furacão em relação a mais uma polêmica em sua carreira. Treinador do Fenerbahçe, o português foi acusado de racismo pelo rival Galatasaray. Isso ocorreu após o clássico desta segunda-feira (24), em Istambul, pela 25ª rodada do Campeonato Turco, e que terminou com empate sem gols.

“Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto… E o banco deles, pulando como macacos, em cima do garoto… Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo”, disse Mourinho, em resposta sobre o zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahce.