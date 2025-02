Flamengo faz exigências, e Santos corre para viabilizar contratação de Thiago Maia

Presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, declara que Rubro-Negro quer garantias bancárias e tenta se adequar até o fim da janela de transferências / Crédito: Jogada 10

Thiago Maia ainda não está totalmente certo no Santos. Nesta segunda-feira (24), o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, revelou que ainda está enfrentando problemas para finalizar a contratação do volante, que atualmente está no Internacional. De acordo com o mandatário, o Flamengo, também está na negociação, exigiu algumas garantias bancárias ao Alvinegro Praiano, que corre atrás de alternativas para responder o mais rápido possível. LEIA MAIS: Saiba como Santos vai pagar dívida do Inter ao Flamengo por Thiago Maia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tínhamos acertado com o Internacional, que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos acertado com o Flamengo também. Mas o Flamengo exigiu agora algumas garantias bancárias que o Santos está tratando para viabilizar essa contração”, disse.

“Exige de nós ainda um período para que a gente encontre essas garantias, ou de direitos de TV, que graças a Deus não fizemos antecipações. Estamos tentando essas alternativas. Se conseguimos essa conclusão exigida, vai acontecer, sim”, completou. O Santos, afinal, vai assumir a dívida do Inter que tem com o Flamengo para contratar Thiago Maia. O Peixe vai pagar à vista as três parcelas que o Colorado deve ao Fla, que totaliza 700 mil euros. Além disso, o clube santista vai pagar o valor restante no mesmo fluxo de pagamento. No total, o Fla, aliás, receberá 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) referente a dívida do Inter.