Flamengo confirma lesão, e Cebolinha vira desfalque na semifinal do Carioca

Apesar da goleada do Flamengo por 5 a 0 sobre o Maricá e a confirmação do título da Taça Guanabara , o time se preocupou com a situação de Everton Cebolinha. Afinal, o atleta precisou sair da partida com dores logo aos 24 minutos do primeiro tempo.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda-feira (24), após ser substituído com dores na partida contra o Maricá, no último sábado (22). O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia no departamento médico do clube”, informou em nota oficial.