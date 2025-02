Diretor do São Paulo veta contratação de substituto para Pablo Maia

Carlos Belmonte afirmou que alternativa para suprir a ausência do volante será de uma peça dentro do elenco Tricolor

O São Paulo não irá ao mercado em busca de um substituto para Pablo Maia. O volante sofreu uma lesão no tornozelo e ficará fora do gramado por dois meses. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, trouxe a informação durante um evento na Federação Paulista de Futebol e afirmou que o time encontrará uma solução dentro do elenco.

“Os substitutos serão encontrados dentro do atual elenco do São Paulo, dentro dos que estão trabalhando no dia a dia com o elenco”, ressaltou o dirigente.