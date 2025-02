Danilo discursa após conquista do Flamengo: ‘Podemos crescer nosso mental’

Clube divulga bastidores e mostra posicionamento do zagueiro após goleada e conquista da Taça Guanabara, no último sábado, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Danilo é um dos nomes experientes no elenco do Flamengo e procurar mostrar ser uma liderança fora de campo. Após goleada sobre o Maricá e conquista da Taça Guanabara, o zagueiro puxou o discurso no vestiário no Maracanã, no último sábado. O clube divulgou as imagens dos bastidores, nesta segunda-feira (24), em seu canal no Youtube. Sem mostrar soberba, Danilo ressaltou o grande potencial da equipe para a temporada, além de crescer de forma mentalmente para os próximos da competição.

"Temos que olhar só para nós. Essa equipe tem muito potencial e a minha colocação é que a gente ainda pode crescer muito mentalmente", disse no vestiário após goleada do Flamengo.