Cruzeiro sonda situação de atacante do Coritiba

O Cruzeiro havia informado que, pelo menos por enquanto, não faria novas movimentações no mercado de transferências. No entanto, o desempenho aquém do esperado e os pedidos do recém-chegado técnico Leonardo Jardim mudaram esse cenário. Com isso, a diretoria celeste passou a avaliar novas contratações.

Entre os nomes analisados pelo Cruzeiro está o jovem Lucas Ronier, de 20 anos. O atleta pertence ao Coritiba, e o clube mineiro já iniciou conversas para entender as condições de negociação.