Cruzeiro aciona forças de segurança após ameaças a jogadores

Bonecos com as camisas de Marlon, Matheus Pereira e William foram pendurados em um viaduto em Belo Horizonte depois de eliminação

O Cruzeiro repudiou, nesta segunda-feira (24), as ameaças aos jogadores Marlon, Matheus Pereira e William após a eliminação do clube na semifinal do Campeonato Mineiro. Em nota oficial, o clube lamentou o episódio e afirmou que acionou as forças de segurança para tomar as providências cabíveis.

Afinal, bonecos decapitados com as camisas de Marlon, Matheus Pereira e William foram pendurados em um viaduto em Belo Horizonte. As pernas dos bonecos estavam cortadas e manchas vermelhas faziam alusão a sangue. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24).