Corinthians recua e muda modelo de negócio em contratação de Angileri

Inicialmente, as tratativas entre Timão e Getafe eram por um empréstimo até o fim do ano, mas atleta pode chegar sem custos ao Brasil / Crédito: Jogada 10

A negociação do Corinthians pelo lateral-esquerdo Fabrizio Angileri deve sofrer uma reviravolta depois de indicativos de um desfecho negativo. Isso porque o argentino provavelmente rescindirá seu contrato com o Getafe e ficará livre no mercado. Ou seja, chegaria sem custos como era o planejamento do Timão, que se encontra em situação financeira complicada e sem dinheiro em caixa. A expectativa é de que haja conclusão das tratativas ainda nesta semana e assine contrato até o final desta temporada. A informação é do jornalista argentino César Luiz Merlo. Vale relembrar que o contrato de Angileri com o Getafe, da Espanha, expira em junho de 2026. Inicialmente, os clubes paulista e o espanhol alinhavam um negócio por empréstimo de um ano. Entretanto, os europeus passaram a colocar alguns empecilhos na conversa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seguida, o Getafe entendia que poderia recuperar parte do investimento, já que recebeu algumas sondagens, porém não avançaram. Com isso, pela dificuldade financeira, o Corinthians indicou que não tinha a intenção de adquirir os direitos econômicos de um jogador que não entra em campo há nove meses. Caso não aceitasse liberar o jogador, o clube espanhol terá que seguir pagando o salário de um jogador sem espaço.

Ramón Díaz foi essencial para Corinthians progredir em conversas Neste contexto que o Timão tem esperanças de que terá êxito nesta investida. A diretoria se reuniu com os representantes de Angileri, no último final de semana, e obteve um avanço nas tratativas depois do Getafe tentar atrapalhar a negociação. Angileri até recebeu algumas ofertas melhores financeiramente para ele. O diferencial da abordagem do Corinthians foi a insistência que o treinador Ramón Díaz demonstrou em contar com o lateral-esquerdo. Por isso, o esforço do atleta para conseguir a rescisão de contrato com o clube espanhol. O comandante argentino, aliás, mostrou vontade em convencer Angileri, pois identificou a lateral esquerda como a principal carência no elenco.