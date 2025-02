Corinthians fecha mais um patrocinador em 2025; Confira os valores

Diretoria do Timão almeja maior faturamento de sua história com publicidade neste ano: R$ 212 milhões

Nesta segunda-feira (24), a diretoria do Corinthians fechou mais um patrocínio. A empresa que estampará o uniforme do time masculino é a Appgas, uma plataforma de venda de botijão de gás residencial e água mineral, que ocupará o peito da camisa alvinegra, ao lado do escudo do clube.

Com a nova parceria, o Timão passa a ter nove marcas em seu uniforme: oito patrocinadores e a Nike, fornecedora de material esportivo. A diretoria do clube do Parque São Jorge está próxima de atingir sua meta orçamentária de R$ 212 milhões em patrocínios para 2025, o que representaria um recorde na história do clube.