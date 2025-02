Corinthians e São Paulo travaram disputa pela contratação de Eguinaldo

Corinthians e São Paulo, dessa vez, travaram uma disputa fora dos gramados pela contratação do atacante Eguinaldo. Ambos os clubes paulistas enviaram ofertas de empréstimo com opção de compra, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. No entanto, as propostas não agradaram ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Isso porque, segundo apuração do Jogada10 , o clube europeu apenas aceita liberá-lo em definitivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o acerto, o Cruz-Maltino permaneceu com apenas 10% dos direitos econômicos do brasileiro e negociou os outros 90%. Vale relembrar que o jogador é uma revelação do Artsul, time com sede em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O seu bom desempenho despertou o interesse do Gigante da Colina para integrar ainda as categorias inferiores. Eguinaldo manteve o protagonismo no Vasco e teve ascensão meteórica ao profissional.