Confira datas e horários das quartas de final do Paulistão

As quartas de final do Campeonato Paulista 2025 está definida. Em reunião realizada nesta segunda-feira (24) na Federação Paulista de Futebol (FPF), as datas e horários dos jogos da fase da competição foram confirmados. São Bernardo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Santos, Bragantino, São Paulo e Novorizontino estão na disputa pelo título.

Disputado em partida única, quem teve melhor campanha na fase de grupos manda os jogos. Aliás, em caso de empate, disputa de pênaltis pelo Paulistão. O Corinthians recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, Santos recebe o Bragantino na Vila, o São Paulo encara o Novorizontino no Morumbis e, por fim, o São Bernardo enfrenta o Palmeiras, no ABC Paulista.