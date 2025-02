Ceferin defende novo formato da Champions e celebra sucesso da competição

“Só ouvi respostas positivas. Calculo que 99% das pessoas estão satisfeitas com a renovação da Champions. A competição está ainda mais imprevisível, ninguém sabia até o último momento quem se classificaria. Foi um sucesso perfeito, e as audiências da Champions estão excelentes”, explicou.

Em entrevista ao jornal esloveno ‘Delo’, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, defendeu as mudanças no formato da Champions, aplicadas pela primeira vez na temporada 2024/25. Segundo ele, a reformulação da competição foi um grande sucesso, tanto em audiência quanto em imprevisibilidade.

A principal mudança foi a substituição da fase de grupos pela chamada fase de liga, que passou a contar com 36 clubes, em vez dos 32 anteriores. Cada time jogou oito partidas contra adversários definidos por sorteio, e a fase teve um total de oito rodadas, cada uma com 18 jogos. Além disso, foi introduzido um playoff antes das oitavas de final, aumentando a competitividade da disputa.

Ceferin também destacou que as outras competições europeias de clubes, como a Liga Europa e a Liga Conferência, seguem o mesmo caminho de sucesso. De acordo com ele, os patrocinadores estão satisfeitos com a inclusão de mais times menores, aumentando o interesse e os investimentos no torneio.

“Agora, todo mundo quer embarcar e investir mais nas competições da Uefa, e isso também vale para as emissoras que transmitem os jogos”, disse.

LEIA MAIS: João Félix, do Milan, é alvo da imprensa italiana: ‘Tão bonito quanto inútil’