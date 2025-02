Benzema ‘decepciona’ Cristiano Ronaldo e cita brasileiro como ‘melhor de todos os tempos’

As falas em que Cristiano Ronaldo se coloca como ‘o melhor de todos os tempos’ passa por uma análise deturpada sobre o tema na visão de Karim Benzema. Apesar de nutrir admiração pelo ex-companheiro de Real Madrid, o atacante não escondeu o espanto com a opinião do português.

Questionado quanto à concordância com a análise do português, Benzema dissentiu da resposta. Na visão do atacante, o melhor de todos os tempos também leva Ronaldo no nome, mas é conhecido como Fenômeno.