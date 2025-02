Antes do Corinthians, UCV vence, com time misto, na Venezuela

No fim de semana, a Universidad Central teve compromisso pelo Campeonato Venezuelano como “prévia” do embate contra o Corinthians, pela Libertadores. E o resultado foi positivo, já que a UCV venceu, por 1 a 0, a Portuguesa.

O triunfo da UCV se construiu graças a gol que saiu já na reta final do segundo tempo, por meio de Juan Camilo Zapata. Aos 41 minutos, logo após jogada rápida de Alexander Granko, pelo lado direito, o cruzamento teve Juan Manuel Cuesta batendo de primeira. No rebote do goleiro Luis Corredor, Zapata antecipou o marcador e finalizou com quase toda a meta à sua disposição.

Diante da combinação com outros resultados, a Universidad Central se manteve na sexta colocação, com oito pontos ganhos. São apenas duas unidades a menos do que o ponteiro, Deportivo Táchira, que venceu o clássico diante do Caracas na rodada.

No compromisso continental, pelo empate em 1 a 1 como mandante, repetir o 1 a 0 diante do Corinthians seria suficiente para a classificação. Como o gol fora de casa não é mais critério de desempate, qualquer igualdade leva a disputa de vaga na terceira fase eliminatória da Libertadores para os pênaltis.