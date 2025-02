Ainda sem vaga na Copa BR-2026, Botafogo tem ‘férias’ ampliadas

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor já decidiu e avisou aos quatro cantos do mundo que os primeiros torneios de 2025 não são prioridades no Mais Tradicional. Neste lógica do big boss norte-americano, o time alvinegro, ainda sem, de fato, “estrear” em 2025, terá mais um mês de pré-temporada depois do fiasco no Campeonato Carioca.

Nono lugar no Estadual, com apenas 13 pontos em 11 partidas, o Botafogo sequer conseguiu vaga na Taça Rio, torneio de consolação do Carioca. Assim, não garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026 neste primeiro semestre como os arquirrivais da capital e o Volta Redonda.