Vasco vence o Botafogo, deixa o rival no ‘limbo’ e vai à semifinal

O Vasco está nas semifinais do Campeonato Carioca, na quarta colocação, com 17 pontos. Neste domingo (23), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara, o Cruz-Maltino derrotou um moribundo Botafogo por 1 a 0. O pirata Vegetti marcou o único gol do clássico e colocou o Gigante da Colina para enfrentar o Flamengo, líder da competição, no mata-mata.

Já o Botafogo, além de ficar fora do G4, vê o sonho do tricampeonato da Taça Rio cair por terra. A equipe termina em nono lugar, com 13 pontos, de forma melancólica. Mas John Textor está feliz. Afinal, o sócio majoitário da SAF do clube defecou para o Estadual. Nem técnico para o Fogão o big boss arrumou. O magnata, agora, só quer saber do Lyon.