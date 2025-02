Sporting sofre gol no fim, empata com AVS e divide liderança do Português

Gyokeres volta a marcar após um mês, mas Leões ficam no 2 a 2 fora de casa e chegam aos memsos 53 pontos do Benfica

Em jogo com final dramático, o Sporting sofreu um gol nos acréscimos e ficou no empate por 2 a 2 com o AVS neste domingo (23), pela 23ª rodada do Campeonato Português. Gustavo Mendonça, com um belo gol de fora da área aos 51 minutos, definiu o placar no Estádio do CD das Aves, em Vila das Aves.

Ousmane Diomande foi do céu ao inferno na partida. Primeiro, aos oito minutos de jogo, marcou anotou o primeiro gol após assistência de Francisco Trincão. Gyokeres voltou a balançar a rede após um mês de jejum, ampliando aos 33′ para os Leões. Mas o costamarfinense, autor do gol que abriu o placar, cometeu pênalti convertido por Zé Luís já na etapa final, aos 26 minutos. E pouco depois, aos 33′, foi expulso e deixou sua equipe com menos um jogador até o fim.