São Paulo encaminha renovação de contrato com joia

Matheus Alves, um dos destaques do time campeão da Copinha, tem vínculo com o Tricolor até o começo de 2026 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo está próximo de renovar o contrato com o meio-campista Matheus Alves. Na última sexta-feira, membros do departamento de futebol estiveram reunidos com o agente Giuliano Bertolucci e avançaram nas tratativas para estender o vínculo do jogador, campeão da Copinha.

Matheus Alves tem contrato com o São Paulo até o dia 1° de janeiro de 2026. O curto período de duração exige do clube uma rápida definição para não perder o atleta. Isso porque o atleta poderá assinar um pré-contrato em junho deste ano e sair do Tricolor Paulista de graça.