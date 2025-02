Santiago Rodríguez torna-se o quarto jogador mais caro da história do Botafogo; veja top-5

O meia Santiago Rodríguez foi anunciado no último sábado (22) como novo jogador do Botafogo. O uruguaio custou 15 milhões de dólares (R$ 85,4 milhões) aos cofres do clube. Assim, tornou-se a quarta contratação mais cara da história do Glorioso.

Wendel encabeça a lista e custou 20 milhões de euros (R$ 123 milhões). O volante fica no Zenit até o meio do ano, quando se apresentará ao Glorioso. Em seguida, vem Thiago Almada. O Alvinegro comprou os direitos econômicos do argentino por 22 milhões de dólares (R$ 120,6 milhões na época da contratação).