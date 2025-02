Quinteros se diz ‘preocupado’ com erros contra o Grêmio: ‘Que seja a última vez’

Técnico gremista avalia vitória sobre o Juventude pela semi do Gaúcho, mas também demonstra preocupação com arbitragem

A arbitragem de Jonathan Pinheiro (RS) na vitória do Grêmio sobre o Juventude , neste sábado (22), pela semifinal do Gaúcho, segue dando o que falar. O técnico gremista, Gustavo Quinteros, além de comentar o importante triunfo, não escondeu a insatisfação com o árbitro, citando o pênalti não marcado em cima de Monsalve durante o 2 a 1 na Arena do Grêmio.

“Hoje, apesar de que jogamos com alguns jogadores que recém chegaram, a equipe teve um bom jogo. Foi um jogo muito bom, parecido com o que queremos. Creio que podemos jogar melhor. Tivemos muito a bola e pudemos ter jogo associativos, gerando situações de perigo. Os novos jogadores se entenderam bastante bem, e creio que podíamos fazer mais gols”, analisou.

Grêmio se preocupa com arbitragem

Ao falar de arbitragem, então, Quinteros citou os dois lances mais polêmicos da partida. No primeiro tempo, Abner derrubou Monsalve com um pontapé e tanto o árbitro Jonathan Pinheiro, como o VAR, Douglas da Silva (RS), deixaram seguir o lance. Na etapa final, porém, o Grêmio viu seu terceiro gol (Edenílson) ser anulado por uma falta na origem da jogada. Para o boliviano-argentino, a infração mais grave foi a do primeiro tempo, o que o faz duvidar do critério do VAR.

“Ficamos um pouco preocupados com a arbitragem. Muito preocupado, todos. Corpo técnico, jogadores, a direção. Foi uma arbitragem muito equivocada, sobretudo quando anulam um gol tendo em conta que teve uma falta mais forte dentro da área, que o VAR sequer chamou ao árbitro. O critério do VAR para chamar uma jogada no meio-campo não é o mesmo que chamar o árbitro num lance de pênalti no Monsalve? Que seja a última vez, que seja algo passageiro”, afirmou.