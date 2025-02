Palmeiras faz sua parte contra Mirassol, conta com tropeço da Ponte e vai ao mata-mata do Paulistão

López, Veiga e o garoto Allan anotam os gols do triunfo alviverde por 3 a 2 fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Estadual

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras segue vivo no sonho pelo quarto título consecutivo estadual. Na noite deste domingo (23), o time derrotou por 3 a 2 o Mirassol pela última rodada do Paulistão. Flaco López, Raphael Veiga e Allan anotaram os gols do triunfo alviverde, com Iury Castilho e Léo Gamalho descontando no estádio Maião, em Mirassol. Além de fazer a sua parte, o Verdão contou com o tropeço da Ponte Preta diante do Bragantino.

Desse modo, o time comandado por Abel Ferreira encerra o Grupo D na segunda posição, com 23 pontos, apenas atrás do São Bernardo. O Mirassol, por outro lado, já estava garantido na próxima fase do Estadual como segundo colocado do Grupo A, e vai encarar o Corinthians na próxima fase.