Pablo Maia, do São Paulo, sente tornozelo e preocupa comissão técnica

Neste domingo (23), o São Paulo venceu o São Bernardo na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No entanto, o time de Zubeldía perdeu o volante Pablo Maia, que se lesionou no tornozelo direito ainda na etapa inicial. A comissão técnica do Tricolor está preocupada com a situação do atleta.

