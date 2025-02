Messi sai ‘pistola’ em estreia da Inter Miami na MLS

O atacante Messi deu duas assistências, sendo uma no último grande ato do jogo, e o Inter Miami empatou em casa com o New York City, no último sábado (22). Até aí, tudo normal, tudo dentro da realidade do atacante e da MLS. Entretanto, o camisa 10 “pistolou” após o apito final, quando recebeu um cartão amarelo por reclamação.

Messi passou a partida reclamando de faltas, em especial de uma do sérvio Tanasijevic em Luis Suárez, pedindo a expulsão do defensor do New York City. Ao final do duelo, o argentino dirigiu-se ao árbitro Alexis Da Silva e o chamou de “cagão”. Aliás, as imagens do astro “pistola” com a arbitragem circulam na internet.