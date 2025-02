Lookman faz dois, Atalanta goleia e encosta nos líderes do Italiano

Atacante se redime após perder pênalti e brigar publicamente com o técnico Gasperini. Atalanta está a três pontos da Inter e a dois do Napoli

Dessa forma, o atacante Lookman pode ter “respondido” ao técnico Gian Piero Gasperini. Vale lembrar que o comandante criticou publicamente o atacante no meio da semana após o atleta perder um pênalti decisivo durante eliminação para o Brugge na Champions League.

A Atalanta que goleia e encanta voltou! Afinal, a Dea aplicou 5 a 0 no Empoli, fora de casa, neste domingo (23), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Gyasi (contra), Retegui, Lookman (duas vezes) e Zappacosta.

Fato é que a vitória reaproximou a Atalanta da liderança, que agora pertence à Inter de Milão após derrota do Napoli para o Como. Assim, os três primeiros são, nessa ordem: Internazionale (57), Napoli (56) e Atalanta (54). A briga está cada vez mais concentrada no trio, que vê ainda Lazio (47) e Juventus (46) correndo por fora. A equipe da capital, entretanto já jogou na rodada.

A próxima rodada do Campeonato Italiano, aliás, terá justamente o duelo Napoli x Inter de Milão, que se enfrentam no sábado (1), às 14h. No mesmo dia, a Atalanta recebe o Venezia, penúltimo colocado, às 11h. Nos dois finais de semana seguinte, inclusive, a Dea visitará a Juventus e receberá a Internazionale.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.