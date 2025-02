Liverpool passeia em Manchester e derrota o City com facilidade

Pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou o Manchester City por 2 a 0, neste domingo (23), no Etihad Stadium, em Manchester. Os gols, ambos no primeiro tempo, foram de Salah e Szoboszlai. Com o resultado, os Reds dispararam na ponta da tabela do Campeonato Inglês, com 64 pontos em 27 jogos. O Arsenal, vice-líder, soma 53, com uma partida a menos. Os citizens, por fim, se mantiveram na quarta posição, com 44….

Na próxima quarta (26), novamente pela Premier League, o City vai a Londres enfrentar o Tottenham. Já o Liverpool recebe o Newcastle, na mesma data e pela mesma competição.