Italiano: Juve engata quatro vitórias e volta a sonha com a taça

Fora de casa, a Juventus aplicou 1 a 0 no Cagliari, neste domingo (23), em partida da 26ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante Vlahovic marcou o gol do triunfo logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Dessa forma, a Juve deu uma rápida resposta após ser eliminada na Champions League para o PSV.

Por outro lado, a Juventus voltou para casa lamentando uma possível lesão no volante brasileiro Douglas Luiz. Ele entrou no segundo tempo, substituindo Koopmeneirs. Entretanto, precisou deixar o gramado 20 minutos depois, dando lugar a Mbangula. Outro brasileiro, o zagueiro Bremer segue no DM em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo.