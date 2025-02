Igor Jesus lamenta queda do Botafogo e já pensa na final: ‘Total condição de reverter’

O Botafogo está fora do Campeonato Carioca. A derrota para o Vasco, por 1 a 0, na noite deste domingo (23), selou a eliminação e evidenciou o início de ano abaixo das expectativas para o atual Campeão Brasileiro e da América. O atacante Igor Jesus lamentou o momento, mas destacou a importância de seguir em frente.

O jogador enfatizou a entrega do elenco e já foca no duelo contra o Racing, na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela Recopa Sul-Americana. No primeiro confronto entre as equipes, o clube carioca perdeu por 2 a 0, na Argentina.