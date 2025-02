Gabigol lamenta eliminação do Cruzeiro e torcida pega no pé

O atacante Gabigol lamentou, através de suas redes sociais, a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A Raposa ficou no 1 a 1 com o América-MG e acabou caindo nos pênaltis, ficando fora da final do Estadual. Contudo, a torcida do clube celeste ficou na bronca não só com a equipe, mas também com o jogador.