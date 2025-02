Federação divulga programação para jogos de ida da semifinal do Campeonato Baiano

Com Bahia e Vitória classificados, a fase final da competição terá início no próximo sábado, dia 1º de março / Crédito: Jogada 10

A Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgou neste domingo, 23, a programação para os jogos de ida das semifinais do Campeonato Baiano 2025. O Bahia iniciará a caminhada em busca de uma vaga na final sob seus domínios, no dia 1º de março, enquanto o Vitória medirá forças com o Atlético de Alagoinhas no Estádio Antônio Carneiro. Ambos confrontos estão marcados para o próximo sábado, 1º de março, mas em horários distintos. O duelo entre Bahia e Jacuipense abre a semifinal, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Atlético e Vitória vão a campo na sequência, às 18h30, no Estádio Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As datas e horários dos confrontos de volta ainda dependem da confirmação do calendário de outras competições envolvendo os clubes. Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste acontecem simultaneamente e, portanto, demandam esses ajustes.

Como chega o Bahia A equipe de Rógerio Ceni avançou às semifinais ao encerrar a fase classificatória na terceira colocação da tabela, com 18 pontos. O Tricolor de Aço garantiu a posição após superar o Juazeirense na noite do último domingo, 22, por 2 a 0, com gols de Tiago e Cauly. Terceiro colocado da primeira fase, o Bahia não garantiu o direito de decidir a semifinal em casa contra o Jacuipense, 2º colocado. O Tricolor fechou a etapa classificatória com cinco vitórias, três empates e uma derrota em nove jogos. Além disso, marcou 15 gols e sofreu apenas três – destacando-se como melhor defesa do campeonato. E o Vitória? O Leão da Barra garantiu a liderança da primeira fase após superar justamente o Atlético de Alagoinhas, seu adversário nas semifinais, pelo placar mínimo na noite do último domingo, 22. O triunfo levou o Vitória aos 21 pontos, contra 19 do vice-líder Jacuipense.