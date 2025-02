Corinthians marca reunião para estender empréstimo de Talles Magno

New York City cedeu o jogador para o Timão até junho, mas diretoria quer extensão de vínculo ao menos até o final da atual temporada

O Corinthians terá uma reunião importante pelo futuro do atacante Talles Magno. Afinal, o Timão tem um encontro marcado com o New York City, dos Estados Unidos, para estender o empréstimo do jogador. Ele está cedido ao clube do Parque São Jorge até junho, mas a diretoria tenta manter o atleta até o final da temporada.

A reunião vai acontecer nos próximos dias e vive a expectativa de bater o martelo pelo “fico” de seu artilheiro na temporada. Talles Magno já tem cinco gols marcados no Campeonato Paulista e, mesmo não sendo titular na equipe de Ramón Díaz, vem chamando a atenção com grandes atuações.

Aliás, a prioridade da diretoria está toda na renovação de Talles Magno. O próprio atacante já falou publicamente e mais de uma vez, que tem o desejo de permanecer no Parque São Jorge. O Timão está confiante nas negociações, mas sabe que as tratativas não vão ser nada fáceis.

Isso porque o New York City deseja recuperar os R$ 42 milhões investidos para contratar o atacante do Vasco. Agora, o Grupo City está bem atento à janela do meio da temporada, quando os mercados europeu e árabe ficam mais aquecidos. Assim, uma extensão de empréstimo pode ser complicada e os americanos podem bater o pé por uma venda em definitiva.

Corinthians tenta fechar o negócio o quanto antes

Para não deixar abrir para a concorrência, o Corinthians espera fechar o negócio ainda em fevereiro. Além da vontade do próprio atleta, o Alvinegro conta com o bom rendimento de Talles em campo. O Timão acredita que pode ser uma grande vitrine para conseguir vender o jogador para a Europa no futuro.