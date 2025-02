Corinthians empata com o Guarani, mas avança em primeiro no geral

Corinthians começa com time reserva, sofre 2 a 1, mas busca o empate e assegura vantagem de jogar em casa até a final, caso chegue lá / Crédito: Jogada 10

Repleto de reservas, o Corinthians apenas empatou em 2 a 2 com o Guarani, neste domingo (23), pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. Romero marcou os dois gols do Timão, enquanto Rafael Bilu e João Marcelo anotaram para o Bugre. O Corinthians precisava de apenas um empate para garantir o primeiro lugar na classifcação geral da primeira fase da competição. Dessa forma, o Timão, que somou 27 pontos, irá enfrentar o São Bernardo nas quartas de final, com mando de campo do Alvinegro. Já o Guarani está eliminado, encerrando sua participação com 13 pontos, em terceiro no Grupo C.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Corinthians tomou conta do início da partida, mesmo com a equipe alternativa. Dessa forma, o Timão logo construiu boas jogadas, sendo a primeira delas com Hector Hernández. Aos 16, o Timão impôs grande jogada coletiva, e Bidu cruzou na medida para Romero abrir o placar chutando cruzado. Na sequência, Talles Magno e Igor Coronado perderam boas chances.

A equipe da capital diminuiu a intensidade a partir dos 30 minutos, assim permitindo um crescimento do Guarani. O Bugre, aliás, teve boa chance com Caio Mello. Aos 42, o time de Campinas, enfim, balançou as redes: Mathus Bidu afastou mal, o Guarani trabalhou bem a bola, João Victor cruzou, e Rafael Bilu marcou um golaço. O Guarani voltou neste mesmo embalo e chegou à virada aos 10, quando Emerson Barboza foi à linha de fundo e cruzou na medida para João Marcelo se antecipar a Cacá e balançar as redes. Antes mesmo da bola sair, o técnico Ramón Díaz promoveu cinco alterações, colocando Yuri Alberto, Depay, Garro, Breno Bidon e Alex Santana. Como não poderia deixar de ser, as mudanças deixaram o Corinthians dominante em campo. O Timão, inclusive, logo buscou o empate, mas com Romero: Garro cobrou escanteio, o paraguaio dominou no peito e chutou na saída de Gabriel Mesquita. O Timão apertou na reta final, quase marcou com Yuri Alberto, mas a missão foi cumprida: primeiro lugar geral assegurado, o que lhe dá vantagem de decidir todas as fases em casa.