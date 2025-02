Confira a situação do Campeonato Paulista antes da última rodada

Palmeiras vive a situação mais dramática entre os grandes. No grupo do Santos, todos os clubes ainda podem avançar no estadual / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Paulista chega a última rodada neste domingo (23), com todos os jogos às 18h30. As últimas partidas vão definir quem ocupará as quatro vagas restantes para as quartas de final, todas em apenas dois grupos. O Jogada10 preparou um resumo completo para você entender o que está em jogo e a situação dos principais clubes. Palmeiras Com a situação mais delicada, o Palmeiras joga a vida no Campeonato Paulista. O Verdão encara o Mirassol, fora de casa, e não depende só de si para avançar. O clube alviverde precisa fazer sua parte e torcer para São Bernardo ou Ponte Preta tropeçarem em suas partidas. O Bernô recebe o São Paulo, enquanto a Macaca encara o Bragantino, no Moisés Lucarelli.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso o Palmeiras faça sua parte e a dupla tropece, o número de vitórias entra em campo. Neste caso, o São Bernardo venceu sete partidas, enquanto a Ponte apenas seis, o que deixaria o clube do ABC em vantagem.

Santos O Peixe está próximo de garantir a sua vaga. O Santos precisa de apenas uma vitória contra a Inter de Limeira, fora de casa, para avançar. Na segunda colocação está o Bragantino, que também precisa vencer a Ponte, fora de casa. Guarani e Portuguesa ainda têm chances de avançar, mas precisam fazer sua parte Corinthians e Noroeste, fora de casa, respectivamente, além de contar com tropeços do Alvinegro e da Massa Bruta. São Paulo O Grupo C já tem os seus classificados definidos. Porém, ainda falta definir quem passa em primeiro ou em segundo. O São Paulo chega na liderança, mas vive um momento delicado, sem vencer há cinco jogos. O Tricolor tem que vencer o São Bernardo, fora de casa, para garantir a primeira colocação e o mando nas quartas de final. Um ponto atrás está o Novorizontino, que visita o Botafogo-SP, sem chances de classificação ou queda. O Tigre precisa fazer sua parte e contar com um tropeço do clube do Morumbi para assumir a ponta da tabela. Corinthians O Timão encara o Guarani com a situação completamente definida. Já garantido na liderança do Grupo A, o Corinthians tenta garantir a primeira posição geral. Para isso, basta uma vitória alvinegra. O adversário do Coringão nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave. O Leão anunciou na última sexta-feira (21) a saída de Eduardo Barroca.