Carille comemora classificação, mas alerta: ‘Em relação aos outros três do Rio, o Vasco está um passinho atrás’

Ainda na entrevista coletiva, após o triunfo sobre o Glorioso, treinador do Vasco observou pontos de melhora de sua equipe

O Vasco está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. A vaga foi conquistada após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste domingo (23), em São Januário, com gol de Vegetti, de pênalti. Embora tenha avançado para a próxima fase, o técnico Fábio Carille destacou que o tempo de trabalho tem sido fundamental para o crescimento técnico e tático da equipe.

“Tivemos bons momentos. Os primeiros 25 minutos contra o Fluminense foram muito bons. O primeiro tempo contra o Flamengo foi horrível, mas o segundo foi bom. Então não é o jogo todo (ruim). Acabou um clássico importante, não só pela classificação, mas por ser o primeiro (clássico) vencido com esse grupo que está se formando. Teve muita coisa importante, fizemos eles acreditarem, mas tivemos um pouco mais de tempo do que o Botafogo para trabalhar. A gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinos. Foi isso que fizemos e é isso que precisamos continuar fazendo esta semana”, salientou.