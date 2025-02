Caixinha deve escalar Santos com força máxima na última rodada; veja motivos

Treinador quer uma classificação sem sustos no Paulistão e aumentar a pontuação da equipe, o que pode favorecer em outras fase do estadual

O Santos chega à última rodada do Campeonato Paulista ainda sem ter conseguido a classificação para as quartas de final. Neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), o Peixe encara a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, e deve ter força máxima no confronto.

Afinal, apesar da liderança do Grupo B, o técnico Pedro Caixinha não quer correr riscos de uma eliminação precoce na competição. E, assim, somar o máximo de pontos possíveis para garantir a classificação e a ponta da chave, que garante a vantagem de atuar a próxima fase dentro da Vila Belmiro.