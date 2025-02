Caixinha desaprova atuação do Santos em Limeira: ‘Não gostei’

Treinador disse que time ficou muito exposto na partida e celebrou período de preparação até o jogo das quartas de final / Crédito: Jogada 10

Com uma atuação de gala de Neymar, o Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Contudo, mesmo com a vitória larga e a classificação para o mata-mata, o técnico Pedro Caixinha não gostou da atuação de sua equipe no Major Levy Sobrinho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caixinha entende que o Santos esteve menos compacto em relação aos jogos contra Água Santa e Noroeste. Assim, o treinador viu sua equipe dar espaço para as transições da Inter de Limeira e sofrer na defesa muitas vezes.

“Se nos dois jogos anteriores, a equipe esteve muito compacta e muito coesa, hoje não gostei como a equipe esteve. Estou dizendo porque já lhe disse ali dentro e também no intervalo. A equipe expôs muito as transições do adversário. Penso que foi dos jogos que perdemos bolas mais facilmente. Perdemos a bola em zonas onde a equipe não podia estar equilibrada, o que fez com que tivemos de correr mal. Muito provavelmente somando estes jogos, vamos ter valores físicos muito superiores aos últimos dois jogos, e não é isso que nós queremos, porque não é a nossa forma de jogar. E não nos permite ter aquela reação à perda mais efetiva, mas sim ter que correr para trás para reorganizar”, disse Caixinha, que prosseguiu. Caixinha celebra semana para trabalhar Além disso, Caixinha comemorou a semana livre antes de enfrentar o Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. O Massa Bruta terá um duelo pela Copa do Brasil na quarta-feira, enquanto o Peixe terá sete dias para se preparar. “Esses dias livres vão ser muito importantes, esta pausa, depois de 37 dias de competição, 12 jogos, a equipe em diferentes circunstância, mas claramente em um crescendo nesses últimos quatro. Nesse ciclo de quatro jogos, a equipe mostrou esse crescimento, foi importante mais uma vez manter o gol a zero. Foi importante também vencer pela primeira vez fora de casa, coisa que ainda não tínhamos conseguido”, falou o treinador.

Veja outras respostas do treinador Duelo contra o RB Bragantino pode ser em São Paulo Essa decisão cabe à diretoria. Não falamos nada nesse sentido. Sabemos, por conta do calendário, que será no domingo, uma vez que o Bragantino enfrenta o Sousa na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Em termos de planejamento, nos dá mais um dia para nos prepararmos. É uma equipe diferente da que deixei, mas que tem ainda muito desses comportamentos. É uma equipe que fez bem a parte final do Paulistão. Ganhou os últimos dois jogos sem sofrer gols. Ganhou da Ponte Preta, que fez uma grande campanha, na casa deles e os tirou das quartas de final. Vamos ter tempo de analisar o adversário, trabalhar muito nossos comportamentos nos treinos e nos preparar para alguns aspectos do jogo. Sequência de vitórias