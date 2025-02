Caçapa lamenta eliminação do Botafogo e quer virar a chave: ‘Certeza que vamos mostrar mais’

Técnico interino do Botafogo concentra suas atenções na final da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (27), às 21h30

O técnico interino do Botafogo, Cláudio Caçapa, lamentou a eliminação no Campeonato Carioca após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, na noite deste domingo, no São Januário.

No entanto, o comandante já foca na final da Recopa Sul-Americana contra o Racing, marcada para quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). O primeiro jogo terminou com vitória do clube argentino por 2 a 0.