Bap afirma que estádio do Flamengo custará cerca de R$ 3 bilhões

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, revelou em uma entrevista no Maracanã após a conquista da Taça Guanabara pelo Rubro-Negro neste sábado (22) que o custo do novo estádio do clube será consideravelmente maior do que o inicialmente previsto. Segundo Bap, o valor de R$ 1,9 bilhão divulgado em novembro está ultrapassado. Agora estima-se que a construção do estádio possa alcançar pelo menos R$ 3 bilhões.

“Contratamos a Arena para realizar um estudo inicial. Eles conduziram uma avaliação preliminar. Agora estamos engajados em aprofundar a análise da qualidade do solo e da infraestrutura viária ao redor do estádio”, explicou Bap. O presidente, em suma, se referiu à Arena Events + Venues, responsável pelo estudo de viabilidade técnica do projeto.