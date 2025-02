Auxiliar do Mirassol era o técnico do clube no 6 a 2 histórico sobre o Palmeiras

Ivan Baitello, que comandará o time neste domingo (23) era o técnico do time do interior paulista na vitória épica sobre o Verdão em 2013

O auxiliar técnico Ivan Baitello será o treinador do Mirassol no duelo contra o Palmeiras, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ele assumirá o comando da equipe de forma interina, uma vez que Eduardo Barroca foi demitido na última sexta-feira. O confronto acontecerá neste domingo, às 18h30, no estádio Maião.

Curiosamente, Baitello reencontrará um adversário que lhe traz boas lembranças. Afinal, foi sob sua liderança que o Leão aplicou uma goleada histórica de 6 a 2 sobre o Verdão no Paulistão de 2013. O jogo ocorreu justamente no mesmo estádio onde acontecerá a partida deste fim de semana. No entanto, apesar desse resultado expressivo na época, o Mirassol acabou rebaixado à Série A2 naquela temporada, retornando à elite do futebol paulista apenas três anos depois.