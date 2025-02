André Silva decide, São Paulo vence o São Bernardo e chega confiante nas quartas

O São Paulo entrou em campo neste domingo (23) pela última rodada da fase inicial do Paulistão 2025 e contou com o brilho do atacante André Silva. O jogador marcou duas vezes e ajudou o time a vencer o São Bernardo no Estádio 1° de Maio: 3 a 1 O camisa 17 balançou as redes após belas jogadas de Oscar e Cédric Soares, respectivamente. Enquanto Arboleda fez o terceiro. Por outro lado, os mandantes diminuíram o placar com Fabrício Daniel.

Além disso, com o resultado, o São Paulo, que não vencia pelo Paulistão há quatro jogos, encerrou a fase de grupos com 16 pontos no Grupo C. Por sua vez, o São Bernardo fez uma campanha ainda melhor e, mesmo com a derrota, terminou como líder do Grupo D, com 23 pontos, à frente do Palmeiras.