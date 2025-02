Alexandre Mattos responde às críticas de torcedores do Cruzeiro no Instagram

Executivo do Cruzeiro fez comentário no perfil Raposa Mil Grau e pede torcida para evitar críticas a Pedro Lourenço

O Cruzeiro foi eliminado pelo América após um empate de 1 a 1 no tempo normal e derrota por 4 a 2 nos pênaltis. A partida ocorreu no Independência, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22). Com essa eliminação, a Raposa completa mais um ano sem conquistar o título estadual, sendo o último em 2019. Em 2025, no entanto, a esperança estava alta, afinal, a nova diretoria da SAF fez grandes investimentos, contratando atletas de peso no mercado, como Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno, por exemplo. As críticas direcionadas a todos dentro da Raposa surgiram, e o CEO, Alexandre Mattos, não se esquivou delas.

O dirigente usou o Instagram para responder às críticas dos torcedores. Após uma postagem do perfil Raposa Mil Grau, Mattos garantiu que é preciso trabalhar mais, mas fez um pedido especial aos fãs do time.