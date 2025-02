West Ham vence o Arsenal em pleno Emirates Stadium

Hammers marcam no primeiro tempo com Bowen e atrapalham planos dos Gunners de se aproximar da ponta da tabela do Campeonato Inglês

O West Ham surpreendeu o mundo e derrotou o Arsenal, neste sábado (22), por 1 a 0, no Emirates Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O gol da vitória dos Hammers foi de Jarod Bowen, no fim do primeiro tempo. Com o resultado, os Gunners, que não perdiam há 15 jogos, permaneceram com 53 pontos e jogaram fora boa chance de se aproximar do líder Liverpool na ponta da tabela da competição. Já os visitantes, com 30, se distanciaram ainda mais da zona do rebaixamento.

O Arsenal volta a campo na próxima quarta-feira (26), fora de casa, diante do Nottingham Forest. No dia seguinte, o West Ham recebe o Leicester.