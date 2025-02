Vitinho decide, Inter vence o Caxias e fica perto da final do Gaúcho

Atacante marca duas vezes no segundo tempo, Inter faz 2 a 0 no Centenário e encaminha vaga na decisão

O Internacional visitou o Caxias e o venceu por 2 a 0, neste sábado (22), com gols de Vitinho. Assim, o Colorado ficou perto de se garantir na final do Gauchão. As equipes voltam a se enfrentar no sábado de Carnaval (1/3), no Beira-Rio, às 21h30,e o Colorado pode até perder por um gol de diferença que passará de fase. Quem avançar, encara o Grêmio ou o Juventude na grande decisão.

O Inter encontrou muitas dificuldades para dominar a partida. Primeiro, porque jogava fora de casa. Segundo, porque teve 12 desfalques. Além disso, o Colorado encontrou um calorão em Caxias, acentuado pela boa marcação de equipe grená.