Vasco Matos se pronuncia após fim da negociação com o Botafogo: ‘Feliz com o desfecho’

Profissional não possui Licença PRO da Uefa e não poderia assinar súmulas como treinador em jogos de Libertadores e do Mundial de Clubes

O Botafogo esteve bem próximo de acertar a contratação do técnico Vasco Matos, que atualmente comanda o Santa Clara, de Portugal. No entanto, a negociação teve uma reviravolta na última semana, e o profissional falou sobre o distrato em entrevista coletiva, após a partida com o Estrela Amadora, pelo Campeonato Português.

Dessa forma, o negócio não aconteceu, pois o treinador não possui Licença PRO da Uefa e não poderia assinar súmulas como técnico principal do Alvinegro em jogos de Libertadores e do Mundial de Clubes