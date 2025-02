Tombense x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após vencer por 2 a 0 na ida, o Atlético volta a enfrentar o Tombense no duelo de volta da semifinal do Mineiro, com boa vantagem. Na Arena do Jacaré, o Galo espera confirmar o favoritismo e alcançar mais uma final, que será contra América ou Cruzeiro. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A jornada esportiva começa às 17h30 e terá o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração assim que a bola rolar.