São Bernardo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes já estão classificadas, mas se enfrentam para garantir primeira colocação de seus grupos no Paulistão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo, ainda precisando somar pontos, vai até o estádio 1° de maio, encarar o São Bernardo neste domingo (23/02), às 18h30, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa vencer para garantir o primeiro lugar no Grupo C ou torcer por um tropeço do Novorizontino. Situação muito parecida com a do Bernô, que já está classificado para o mata-mata, mas ainda não está garantido em primeiro na chave, podendo ser ultrapassado pela Ponte Preta. Onde assistir A partida terá transmissão da TNT e da MAX

Mesmo já classificado, o São Bernardo ainda deve entrar com o time titular em campo. Afinal, a equipe precisa vencer para garantir o primeiro lugar do Grupo D e o mando de campo nas quartas de final. Assim, o técnico Ricardo Catalá deve manter a equipe que empatou com a Portuguesa na última rodada. Contudo, o único alerta que o Bernô precisa tomar cuidado é com o goleiro Alex Alves, que está pendurado e pode desfalcar a equipe nas quartas de final.