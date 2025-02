Samuel Xavier deve ser a novidade na escalação do Fluminense contra o Bangu

Com a suspensão de Guga, lateral volta ao time titular do Tricolor, que necessita vencer o Alvirrubro para avançar no Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Depois da vitória sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense volta a campo para a última rodada da Taça Guanabara, contra o Bangu, às 18h30 deste domingo (23), no Maracanã. Assim, a equipe tem muitas chances de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, caso fique com os três pontos. Dessa forma, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o lateral-direito Guga, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Caberá a Samuel Xavier voltar a atuar como titular na partida decisiva.

Entre os possíveis desfalques do Tricolor para o duelo decisivo está Thiago Silva. O defensor até se recuperou de dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, porém não deve estar em campo para não ter os mesmos problemas da temporada passada.