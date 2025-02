Presidente do Flamengo celebra conquista: ‘Este time fez o jogo parecer fácil’

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fala da satisfação pela ótima atuação do Fla no jogo e também ao longo do Campeonato Carioca

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), falou sobre a conquista da Taça Guanabara por parte do Rubro-Negro neste sábado (22), após goleada por 5 a 0 sobre o Maricá. O mandatário, que angaria seu segundo troféu em apenas dois meses no cargo, utilizou o hino do Flamengo para explicar sua sensação após mais um título.

“Sempre uma enorme satisfação a gente estar conquistando taças. Está no hino da gente! “Vencer, vencer, vencer.” As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero que continue linda e maravilhosa no ano de 25 para a gente trazer muita alegria pros corações dos 45 milhões de rubro-negros”, disse em entrevista à TV do clube no YouTube.