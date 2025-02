Pela Inter de Limeira, Cartolouco ‘enfrenta’ o Santos de Neymar

A Inter de Limeira terá um novo patrocinador para a partida contra o Santos, neste domingo (23/02), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, terá seu rosto e logo do Canal Cartoloucos estampados na camisa da equipe do interior paulista. O duelo acontece às 18h30, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Cartolouco teve essa ideia após toda a repercussão do retorno de Neymar ao Santos. Desde a volta do camisa 10, o clube ganhou mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.