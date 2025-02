Milan desperdiça pênalti e perde para o Torino pelo Italiano

Rubro-Negro anota gol contra e desperdiça pênalti em derrota de 2 a 1 pela 26ª rodada do Scudetto, neste sábado (22) / Crédito: Jogada 10

Após a eliminação na Champions League, o Milan voltou a decepcionar a torcida neste sábado (22). Desta vez, os rossoneros perderam para o Torino por 2 a 1, fora de casa, em partida da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Thiaw, contra, e Gineitis fizeram para o Toro, enquanto Reijnders anotou para os milanistas. Com o resultado, o Milan segue em sétimo no Italiano, com 41 pontos e ainda 25 jogos (há uma partida devendo). Já o Torino é o 11º, com 31. Napoli, Inter de Milão e Atalanta e Juventus, que ainda jogam na rodada, são os três colocados. Eles somam 56, 54 e 51 pontos, respectivamente.

O Milan tem ainda a Copa da Itália a disputar nesta temporada. Os rossoneros estão garantidos na semifinal, no aguardo pelo vencedor de Inter de Milão x Lazio. O time comandando por Sérgio Conceição, vale lembrar, conquistou a Supercopa nesta temporada. O Torino tem apenas o Italiano.

O primeiro tempo foi curioso. O Milan até foi superior em campo, com mais finalizações e posse de bola. Entretanto, foi uma etapa para ser esquecida. Afinal, logo aos 4, Thiaw recuou errado, e marcou gol contra. Portanto, 1 a 0 para o Torino. Os rubro-negros apertaram e viram Padersen colocar a mão na bola tentando impedir de Rafael Leão. Pênalti, desperdiçado por Pulisic (Savic pegou). A segunda etapa também foi de domínio do Milan, mas Savic estava em noite inspirada, realizando uma série de belas defesas. Aos 21, por exemplo, Pulisic acionou Reinjnders, que fez passou por dois marcadores, invadiu a área e chuotu corretamente, indicando que empataria. Entretanto, o espanhol naturalizado sérvio fez linda intervenção. Pouco depois, Pulisic apareceu novamente, agora encontrando João Félix, que chutou na trave. O Milan até que conseguiu empatar. Aos 29, Reijnders aproveitou rebote para balançar as redes. Entretanto, o Torino desempatou praticamente no lance seguinte, com Gineitis invadindo a área.